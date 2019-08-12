Ван Дейк - о "Золотом мяче": Я об этом вообще не думаю

Новости спорта:Лидер сборной Нидерландов и Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказал свое мнением относительно возможности выиграть "Золотой мяч".

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал перспективы выиграть "Золотой мяч".

"Честно говоря, я об этом вообще не думаю. Там все будет решаться с помощью голосования, а я никак не могу на него повлиять. Тот факт, что я вхожу в число кандидатов на награду, помогает мне достигать еще большего", – цитирует ван Дейка France Football.

В сезоне 2018/19 Ливерпуль впервые за 14 лет завоевал титул победителя Лиги чемпионов, обыграв в финале Тоттенхэм (2:0). Ван Дейк перебрался в Мерсисайд из Саутгемптона за 75 млн фунтов.