Динамо - Брюгге: слова Хацкевича накануне ответной игры ЛЧ

Новости спорта:Наставник Динамо Киев Александр Хацкевич пообщался с журналистами накануне ответной игры Лиги чемпионов против Брюгге.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич - о втором матче с «Брюгге».

- Родригеш забил «Шахтеру». Он сыграет с «Брюгге» с первых минут?

- У нас большая конкуренция. Как сыграем завтра, в два форварда или нет – увидите. Да, нам нужно забивать, но нельзя забывать и про оборону. Есть варианты и выбор. Тот же Жерсон может сыграть как на острие, так и на фланге.

- Насколько команда психологически восстановилась? И сложно ли играть в таком графике?

- Мы уже переключились на «Брюгге». Это разные турниры и совершенно разные стратегии. Завтра – кубковый поединок. Психологически мы готовы, футболистам необходимо выкинуть все из головы и сосредоточиться на «Брюгге». Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно.

- Прокомментируйте ситуацию вокруг Шапаренко?

- Он – футболист первой команды. Никаких переговоров ни с кем мы не ведем. Он готовится, а мы определим, кто завтра сыграет.

- Нет ли в команде травмированных?

- Попов получил микротравму в матче за «дубль». Также в лазарете Дуэлунд. Остальные готовятся на завтра. Физически мы готовы, а игра с «Шахтером» показала, что во втором тайме мы добавили и в движении, и в качестве.

- Караваев не играл с «Шахтером» из-за того, что его ошибка привела к пенальти в матче с «Брюгге»?

- Это игра, все могут допустить ошибку. Кроме того, есть стратегия на каждый матч. Саша готовится к матчу с «Брюгге».