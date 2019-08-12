СМИ: Анчелотти пытался убедить Икарди перейти в Наполи

Новости спорта:Главный тренер Наполи Карло Анчелотти пытался убедить форварда Интера Мауро Икарди перебраться в неаполитанский клуб.

Руководство Наполи продолжает попытки переманить форварда Интера Мауро Икарди в свой клуб.

Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти лично связался с 26-летним аргентинцем по телефону и обсудил с ним возможный переход.

Отмечается, что во время разговора, итальянский специалист убеждал Икарди перейти в Наполи, объяснив значимость форварда и роль, которая будет отведена ему в новом клубе.

Примечательно, что после трансфера бельгийца Ромелу Лукаку, будущее Икарди в Интере находится под большим вопросом. Руководство клуба приняло решение отдать номер аргентинца новичку команды.

Ранее сообщалось, что руководство туринского Ювентуса обратилось к вингеру клуба Криштиану Роналду, чтобы португалец одобрил переход в команду форварда Икарди. Также в услугах Мауро заинтересована Рома Пауло Фонсеки.