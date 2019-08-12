Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Динамо - Брюгге: слова Хацкевича накануне ответной игры ЛЧ
Динамо - Брюгге: слова Хацкевича накануне ответной игры ЛЧ
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)

СМИ: Анчелотти пытался убедить Икарди перейти в Наполи

СМИ: Анчелотти пытался убедить Икарди перейти в Наполи
19:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Наполи Карло Анчелотти пытался убедить форварда Интера Мауро Икарди перебраться в неаполитанский клуб.

Руководство Наполи продолжает попытки переманить форварда Интера Мауро Икарди в свой клуб.

Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти лично связался с 26-летним аргентинцем по телефону и обсудил с ним возможный переход.

Отмечается, что во время разговора, итальянский специалист убеждал Икарди перейти в Наполи, объяснив значимость форварда и роль, которая будет отведена ему в новом клубе.

Примечательно, что после трансфера бельгийца Ромелу Лукаку, будущее Икарди в Интере находится под большим вопросом. Руководство клуба приняло решение отдать номер аргентинца новичку команды.

Наполи и ПСВ согласовали трансфер Лосано

Ранее сообщалось, что руководство туринского Ювентуса обратилось к вингеру клуба Криштиану Роналду, чтобы португалец одобрил переход в команду форварда Икарди. Также в услугах Мауро заинтересована Рома Пауло Фонсеки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Карло Анчелотти, ФК Наполи, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Луческу: В Европе только Шахтер и Ман Сити выделяются зрелищным стилем игры
02 АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
03 "Неймар, проваливай": болельщики ПСЖ обратились к бразильцу
04 Бьянка Андрееску стала победительницей турнира в Торонто
05 Букмекеры дали прогноз на матч Динамо - Брюгге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь