Клопп: Я думаю, что Челси сильно изменился

Новости спорта:Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси».

«Это финал, но он сильно отличается от финала Лиги чемпионов. Это новый сезон, другой соперник. Я думаю, что «Челси» сильно изменился, у них другой тренер, и Эден Азар больше не с ними», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится 14 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Челси». Обслужит встречу французский арбитр Стефани Фраппар. Помогать ему будут судьи на линиях Мануэла Николози (Франция) и Мишель О'Нил (Ирландия). Резервный арбитр — Джюнейт Чакыр (Турция).

«Ливерпуль» является трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, «Челси» выигрывал трофей один раз.