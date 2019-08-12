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Клопп: Я думаю, что Челси сильно изменился

Клопп: Я думаю, что Челси сильно изменился
18:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси».

«Это финал, но он сильно отличается от финала Лиги чемпионов. Это новый сезон, другой соперник. Я думаю, что «Челси» сильно изменился, у них другой тренер, и Эден Азар больше не с ними», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится 14 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Челси». Обслужит встречу французский арбитр Стефани Фраппар. Помогать ему будут судьи на линиях Мануэла Николози (Франция) и Мишель О'Нил (Ирландия). Резервный арбитр — Джюнейт Чакыр (Турция).

«Ливерпуль» является трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, «Челси» выигрывал трофей один раз.

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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