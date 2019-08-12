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Ответная игра Лиги Европы АЗ и Мариуполя пройдет в Гааге

Ответная игра Лиги Европы АЗ и Мариуполя пройдет в Гааге
21:57 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ответный поединок квалификации Лиги Европы АЗ Алкмаара против Мариуполя перенесен в другой город.

Официальный сайт голландского АЗ сообщил о том, что матч Лиги Европы с «Мариуполем» перенесен в другой город. Из-за обвала части крыши на домашней арене АЗ «АФАС-стадион» ответный поединок третьего раунда квалификации ЛЕ пройдет на стадионе «Ден Хаага» «Карс Джинс» в Гааге.

Болельщики, у которых уже есть билеты на эту встречу, будут проинформированы о том, как можно посетить матч, по электронной почте и через официальный сайт клуба не позднее 14 августа.

Добавим, что поединок «АЗ Алкмаар» — «Мариуполь» состоится в четверг, 15 августа в 20:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи станет Бартош Франковски. Ассистентами главного рефери станут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья — Даниэль Стефански. Весь судейский состав из Польши.

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Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ФК АЗ Алкмаар, ФК Мариуполь.
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