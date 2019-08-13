Скачать
Вторник, 13.08.2019
Динамо - Брюгге: слова Хацкевича накануне ответной игры ЛЧ
Динамо - Брюгге: слова Хацкевича накануне ответной игры ЛЧ
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)

Андерлехт планирует избавиться от украинца Макаренко

Андерлехт планирует избавиться от украинца Макаренко
07:50 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Евгений Макаренко оказался ненужным новому тренеру бельгийской команды.

Украинский полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко вынужден в срочном порядке искать себе новую команду уже после старта чемпионата Бельгии.

В Андерлехте новый тренер команды Венсан Компани определился со списком из 13 игроков, среди которых есть и основные в прошлом сезоне, которых он не видит в команде. В числе этих игроков оказался и украинец Евгений Макаренко. Об этом пишет сайт nieuwsblad.be.

Кавани будущим летом перейдет в клуб Дэвида Бекхэма

Напомним, что в минувшем сезоне Евгений Макаренко принял участие в 15 матчах чемпионата Бельгии и отдал две голевые передачи. В нынешнем сезоне 28-летний украинец на поле не появлялся.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евгений Макаренко, Футбол, ФК Андерлехт, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа и Руис подписали контракт на бой
02 Украина сыграет против сборной Нигерии на "Днепр-Арене"
03 Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Цинциннати
04 Леоненко: Во вторник Хацкевича могут и уволить с поста наставника Динамо
05 Ответная игра Лиги Европы АЗ и Мариуполя пройдет в Гааге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь