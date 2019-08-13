Андерлехт планирует избавиться от украинца Макаренко

Новости спорта:Евгений Макаренко оказался ненужным новому тренеру бельгийской команды.

Украинский полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко вынужден в срочном порядке искать себе новую команду уже после старта чемпионата Бельгии.

В Андерлехте новый тренер команды Венсан Компани определился со списком из 13 игроков, среди которых есть и основные в прошлом сезоне, которых он не видит в команде. В числе этих игроков оказался и украинец Евгений Макаренко. Об этом пишет сайт nieuwsblad.be.

Напомним, что в минувшем сезоне Евгений Макаренко принял участие в 15 матчах чемпионата Бельгии и отдал две голевые передачи. В нынешнем сезоне 28-летний украинец на поле не появлялся.