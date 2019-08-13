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Слова наставника Брюгге перед ответным матчем с Динамо

Слова наставника Брюгге перед ответным матчем с Динамо
09:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Филипп Клеман рассказал о подготовке в матчу против Динамо.

Главный тренер бельгийского Брюгге Филипп Клеман на пресс-конференции перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов рассказал о планах команды на игру и состоянии игроков.

"После 3-4 матчей рано делать такие выводы. Но думаю, уже завтра можно будет сказать, сможем ли мы выдержать взятый темп. Пока мы стараемся играть в футбол и готовиться к каждому матчу. А там будет видно. Сезон - это не спринт, это марафон. И к этому нужно быть готовым.

В первом матче в первом тайме играл топ-клуб Брюгге, а во втором — Брюгге-середнячок. Завтра мы снова постараемся достичь топ-уровня. Мы будем контратаковать и постараемся забить. На отбой играть не собираемся. Наша главная задача — пройти в следующий раунд", - не стал скрывать задачу на игру наставник.

Клеман отметил, что более-менее доволен физическим состоянием своих футболистов, но завтрашняя игра покажет, что и как.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Брюгге, Филипп Клеман.
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