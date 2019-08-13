Ювентус согласовал личный контракт с Икарди

Новости спорта:Мауро Икарди отклонил все предложения, кроме "Ювентуса".

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди отклонил все предложения, кроме «Ювентуса». 26-летний аргентинец решил перейти в туринский клуб и уже согласовал 5-летний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год после вычета налогов.

Сообщается, что для покупки Икарди «Ювентусу» необходимо сначала выручить средства от продажи форвардов Пауло Дибалы и Марио Манджукича.

В минувшем сезоне Икарди провел за «Интер» 37 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт Мауро с «Интером» рассчитан до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что Джеко может быть включен в сделку по трансферу Икарди в «Рому».