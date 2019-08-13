Скачать
Вторник, 13.08.2019
Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Ломаченко – Кэмпбелл: все билеты на бой проданы
Ломаченко – Кэмпбелл: все билеты на бой проданы
Ястремская переиграла бывшую первую ракетку мира в Цинциннати
Ястремская переиграла бывшую первую ракетку мира в Цинциннати

Роналду: Я тренируюсь, чтобы вписать свое имя в историю футбола

Роналду: Я тренируюсь, чтобы вписать свое имя в историю футбола
14:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Нападающий также отметил, что благодаря Богу он в деньгах больше не нуждается.

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался касательно того, что мотивирует его оставаться в футболе.

"Я всегда жажду побеждать, хочу выигрывать трофеи с командой, ведь это принесет мне индивидуальные награды. Так устроена моя работа и будни. Вы встаете ежедневно, чтобы тренироваться с целью чего-то добиться, а не просто ради денег.

Благодаря Богу я уже не нуждаюсь в деньгах. Мне бы хотелось навсегда вписать себя в историю футбола и выигрывать как можно больше", - цитирует 34-летнего португальца DAZN.

Тайсон продемонстрировал свои уникальные бутсы

Ранее Роналду признался, что если бы он не стал футболистом, то попытался бы пробиться в модельный бизнес или стал бы актером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа и Руис подписали контракт на бой
02 Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
03 Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
04 Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Цинциннати
05 Украина сыграет против сборной Нигерии на "Днепр-Арене"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь