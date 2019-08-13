Роналду: Я тренируюсь, чтобы вписать свое имя в историю футбола

Новости спорта:Нападающий также отметил, что благодаря Богу он в деньгах больше не нуждается.

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался касательно того, что мотивирует его оставаться в футболе.

"Я всегда жажду побеждать, хочу выигрывать трофеи с командой, ведь это принесет мне индивидуальные награды. Так устроена моя работа и будни. Вы встаете ежедневно, чтобы тренироваться с целью чего-то добиться, а не просто ради денег.

Благодаря Богу я уже не нуждаюсь в деньгах. Мне бы хотелось навсегда вписать себя в историю футбола и выигрывать как можно больше", - цитирует 34-летнего португальца DAZN.

Ранее Роналду признался, что если бы он не стал футболистом, то попытался бы пробиться в модельный бизнес или стал бы актером.