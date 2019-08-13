Роналду: Я тренируюсь, чтобы вписать свое имя в историю футбола

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался касательно того, что мотивирует его оставаться в футболе.
"Я всегда жажду побеждать, хочу выигрывать трофеи с командой, ведь это принесет мне индивидуальные награды. Так устроена моя работа и будни. Вы встаете ежедневно, чтобы тренироваться с целью чего-то добиться, а не просто ради денег.
Благодаря Богу я уже не нуждаюсь в деньгах. Мне бы хотелось навсегда вписать себя в историю футбола и выигрывать как можно больше", - цитирует 34-летнего португальца DAZN.
Ранее Роналду признался, что если бы он не стал футболистом, то попытался бы пробиться в модельный бизнес или стал бы актером.