Алиев сделал свой прогноз на матч Динамо - Брюгге

Новости спорта:Экс-полузащитник рассказал, как "Динамо" должно сыграть ответный матч.

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев поделился мнением об ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Рецепт победы Динамо на ответный матч с «Брюгге» простой: надо выйти на поле только с одной мыслью, чтобы обыграть соперника. Я думаю, что на стадион придет поддержать команду много болельщиков, это придаст команде мотивацию и она порадует и себя, и своих поклонников.

Думаю, что в первой игре в Бельгии динамовцы показали не тот футбол, который от них ждут болельщики. Да и они сами понимают, что сыграли неудачно.

Что касается поражения «Шахтеру» после игры в Брюгге, то сейчас на первое место вышла именно ответная игра с «Брюгге», поскольку все понимают ее важность. В чемпионате у «Динамо» еще будет возможность исправить ситуацию, а в Лиге чемпионов нет. Этот турнир очень важен для клуба, для руководства «Динамо», поэтому в эти дни надо с холодной головой готовиться к матчу с «Брюгге», чтобы решить поставленную задачу».