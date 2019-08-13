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Челси прибыл в Стамбул на матч Суперкубка УЕФА

Челси прибыл в Стамбул на матч Суперкубка УЕФА
11:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Делегация Челси приземлилась в аэропорту Стамбула.

Делегация Челси приземлилась в аэропорту Стамбула после 3-часового перелета из Лондона, сообщает официальный сайт аристократов.

Команда примет участие в открытой тренировке на стадионе Водафон-арена сегодня в 17:15 по местному времени, после того, как Лампард и двое его подопечных проведут предматчевую пресс-конференцию.

Клопп: Я думаю, что Челси сильно изменился

Напомним, что этот поединок будет обслуживать женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.

Матч за Суперкубок УЕФА Ливерпуль — Челси состоится 14 августа в Стамбуле на стадионе Водафон Парк.

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Суперкубок УЕФА.
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