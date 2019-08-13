Шахтер отказывается сотрудничать с официальным спонсором УПЛ

Новости спорта:"Горняки" готовы заплатить штраф за несоблюдение контракта лиги со спонсором.

Донецкий «Шахтер» поставлен в неудобное положение в связи со спонсорским контрактом УПЛ и Favbet, поскольку у «горняков» есть прямой спонсорский контракт с Пари-матч, прямым конкурентом Favbet. Невозможно представить ситуацию, когда игроки «Шахтера» вышли бы с наклейком Пари-матч на груди, а с Favbet на рукаве, считает журналист Кирилл Крыжановский.

Коммерческий директор ФК «Шахтер» Дмитрий Кириленко ответил на вопрос журналиста, почему все клубы загоняют в единый ТВ-пул, а единый спонсорский пул можно игнорировать:

«Мы приветствуем подписание контракта Лиги с Титульным спонсором. Однако, в силу того, что титульный спонсор ФК «Шахтер» Пари-матч находится в одной бизнес-категории со спонсором Лиги, мы не можем пойти на некоторые проявления, которые необходимы для выполнения контракта.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы готовы заплатить штраф в размере суммы, которая полагается. Эти деньги будут дополнительно распределены между остальными 11 клубами. Относительно шеврона на футболке – уже озвучено, что мы будем использовать чемпионский бейдж, без спонсорского проявления. Это компромиссное решение – место на рукаве не будет продано другому спонсору. С этим согласились в «Фаворите» при подписании контракта.

Признаем, что спонсором лиги является «Фаворит и не собираемся индивидуально продавать это право кому-либо. В этом принципиальное отличие ситуации с титульным спонсором Лиги и решением нескольких клубов продавать самостоятельно телеправа. Мы не торгуем тем, что нам не принадлежит».