Барселона сделала ПСЖ новое предложение по Неймару

Новости спорта:Барселона ведет переговоры с ПСЖ насчет перехода нападающего Неймара.

Барселона ведет переговоры с ПСЖ насчет перехода нападающего Неймара — Блаугранас предлагают парижанам за бразильца 80 миллионов евро и полузащитника Коутиньо, информирует издание Le Parisien.

Ранее Goal.com сообщал, что за Неймара ПСЖ хочет получить защитника Барселоны Нелсона Семеду, Коутиньо и еще 50 миллионов евро доплаты.

В минувшем сезоне 27-летний Неймар принял участие только в 28 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Коутиньо по ходу минувшей кампании провел 53 матча за Барселону, отметившись 11 голами и 5 результативными передачами.

На днях издание Sport передавало, что подписать Неймара этим летом настроен и Реал, уже предложивший бразильцу 5-летний контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год.

Барселона начнет новый сезон в Примере 17 августа выездным матчем с Атлетиком. ПСЖ в чемпионате Франции уже выиграл матч первого тура у Нима (3:0), следующую игру команда Томаса Тухеля проведет 18 августа против Ренна.