Бенитес объяснил причины ухода из Ньюкасла

Экс-тренер английского Ньюкасла Рафаэль Бенитес в колонке для The Athletic написал, что ему не понравилось в работе с "сороками".
"Я попросту не мог принять предложение руководства Ньюкасла. Я даже не стал думать над новым контрактом.
Боссы попросту отказываются вкладывать деньги в академию клуба. Таким образом, у команды не будет воспитанников. И это не хорошо.
Также, бюджет клуба недостаточен даже для того, чтоб бороться за топ-10 в АПЛ", - написал Бенитес.
Напомним, в конце минувшего сезона Рафаэль Бенитес возглавил китайский Далянь Ифан.
Напомним, ранее Рафаэль Бенитес обвинил владельца Ньюкасла в жадности.