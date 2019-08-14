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Бенитес объяснил причины ухода из Ньюкасла

Бенитес объяснил причины ухода из Ньюкасла
05:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Рафаэль Бенитес рассказал о причинах ухода из английского Ньюкасл Юнайтед.

Экс-тренер английского Ньюкасла Рафаэль Бенитес в колонке для The Athletic написал, что ему не понравилось в работе с "сороками".

"Я попросту не мог принять предложение руководства Ньюкасла. Я даже не стал думать над новым контрактом.

Боссы попросту отказываются вкладывать деньги в академию клуба. Таким образом, у команды не будет воспитанников. И это не хорошо.

Также, бюджет клуба недостаточен даже для того, чтоб бороться за топ-10 в АПЛ", - написал Бенитес.

Напомним, в конце минувшего сезона Рафаэль Бенитес возглавил китайский Далянь Ифан.

Напомним, ранее Рафаэль Бенитес обвинил владельца Ньюкасла в жадности.

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Футбол, Чемпионат Англии, Рафаэль Бенитес, Новости футбола, ФК Ньюкасл Юнайтед.
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