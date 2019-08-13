Динамо разгромило юношескую сборную Беларуси в контрольном матче

Новости спорта:Динамо в контрольном матче разгромило сборную Беларуси.

Динамо в контрольном матче разгромило сборную Беларуси (U-19) со счетом 5:0.

В составе киевлян в этом спарринге на поле вышли игроки молодежных команд и несколько футболистов основы бело-синих. В частности, по голу в этой игре забили представители первой команды Динамо — полузащитники Георгий Цитаишвили, Сидиклей и Николай Шапаренко.

Кроме них, за киевлян отличились забитыми мячами Денис Янаков и Евгений Исаенко.

Полный матч:

Сегодня, в 20:30, Динамо и Брюгге сыграют в Киеве ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый поединок в Бельгии завершился минимальным поражением команды Александра Хацкевича (0:1).