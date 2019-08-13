Тоттенхэм более чем в два раза увеличит зарплату Эриксену

Новости спорта:Руководство лондонского Тоттенхэма планирует продлить контрактное соглашение с одним из главных лидеров команды Кристианом Эриксеном.

«Тоттенхэм Хотспур» намерен продлить контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном и готов в 2,5 раза увеличить его нынешнюю зарплату, утверждает Daily Mail.

По данным источника, лондонский клуб может предложить футболисту соглашение с зарплатой € 11 млн в год. Сейчас датчанин получает около € 4,4 млн в год. Нынешний контракт игрока истекает летом 2020 года, поэтому уже через год он может покинуть клуб бесплатно.

Впрочем, даже этой суммы может не хватить «Тоттенхэму», чтобы удержать хавбека, так как Эриксен не скрывал своего желания перейти в один из европейских топ-клубов. Ранее сообщалось, что им интересуются «Реал» и «Ювентус».

«Тоттенхэм Хотспур» ещё может продать 28-летнего Эриксена, так как европейское трансферное окно открыто до 2 сентября, но это серьёзно ослабит подопечных Маурисио Почеттино.