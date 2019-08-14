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ФИФА наказала Ман Сити за нарушение правил трансфера несовершеннолетних игроков

ФИФА наказала Ман Сити за нарушение правил трансфера несовершеннолетних игроков
00:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:ФИФА наложил санкции на Ман Сити за нарушения, связанные с международными трансферами и регистрацией игроков, не достигших 18 лет.

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на «Манчестер Сити» за нарушения, связанные с международными трансферами и регистрацией игроков, не достигших 18 лет, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что «Манчестер Сити» принял на себя ответственность за нарушение 19-й статьи регламента ФИФА. Федерация приняла решение оштрафовать «горожан» на 370 тыс. швейцарских франков (около € 340 тыс.). При этом «Манчестер Сити» избежал запрета на трансферы.

Напомним, в мае текущего года в следственной палате УЕФА по финансовому контролю сообщили, что будут требовать отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на сезон за нарушение правил финансового фэйр-плей. В клубе отметили, что данные обвинения являются ложными.

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ФИФА, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола.
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