Защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Серии А

Новости спорта:Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен близок к уходу из Ливерпуля этим летом.

Защитник английских "красных" Деян Ловрен может продолжить карьеру в римской "Роме", которая заинтересована в услугах игрока сборной Хорватии.

Как отмечают британские таблоиды, руководство "Ливерпуля" готово отпустить игрока, если "волки" предложат приемлемую компенсацию. Ловрен не принимал участия в стартовом матче чемпионата Англии, в котором "Ливерпуль" обыграл "Норвич" (4:1). Представитель 30-летнего хорвата уже обсудил вопрос со спортивным директором "Ромы" Джанлукой Петрачи.

Тем не менее, "Роме" придется заплатить за игрока не менее 20 миллионов евро, чтобы победитель Лиги чемпионов прошлого сезона перешел в их состав. Напомним, что Ловрен перебрался в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в июле 2014 года.