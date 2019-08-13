АПОЭЛ выбил Карабах из Лиги чемпионов, победив в Баку

Новости спорта:Представитель Азербайджана Карабах уступил на своем поле АПОЭЛу и вылетел из Лиги чемпионов УЕФА.

Прозвучал финальный свисток в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и АПОЭЛом. Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку и завершилась со счётом 0:2.

Лига Чемпионов. Квалификационный 3-й раунд

"Карабах" - "АПОЕЛ" 0:2 (первый матч - 2:1)

Голы: Де Винсенти, 34 (пенальти) (0:1); Матич У., 68 (0:2)

"Карабах": Вагнер да Силва; Аилтон (Абдуллаев А., 87); Садыхов; Медведев М.; Мамедов; Мичел; Ромеро Х.; Славчев (Дани Кинтана, 73); Зубир (Гейе М., 80); Ричард Алмейда (до 94); Эмрели (Мадатов)

"АПОЕЛ": Сулейман; Белец; Иоанну Н.; Меркис; Ляфранс; Михайлович Д.; Генцоглу; Матич У.; Де Винсенти (Халлениус, 61); Безьяк (Яколиш, 82); Павлович А. (Лукас Соуза, 73)

Предупреждения: Мамедов, 64; Ричард Алмейда, 91, 94 - Де Винсенти, 31; Сулейман, 91

Удаления: Ричард Алмейда, 94 (второе предупреждение)

Таким образом, в раунд плей-офф вышел АПОЭЛ. В первом матче «Карабах» одержал победу со счётом 2:1.