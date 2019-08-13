Клопп: Я очень рад, что мы станем частью исторического момента

Новости спорта:Тренер «Ливерпуля» рад, что женщина-арбитр будет судить матч за Суперкубок UEFA.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение женщины-арбитра на матч за Суперкубок UEFA. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Думаю, что время для этого пришло. Бибиана Штайнхаус работала в Германии. Я очень рад, что мы станем частью исторического момента.

Постараюсь выглядеть хорошо, иначе моя мама рассердится. Это первый подобный случай, он особенный, и я надеюсь, что не последний».

Напомним, полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может пропустить предстоящий матч за Суперкубок УЕФА с «Челси».

Как сообщает журналист Mirror Дэвид Мэддок в «Твиттере», 24-летний футболист не смог провести сегодняшнюю тренировку команды целиком и досрочно покинул её в сопровождении физиотерапевта. Предполагается, что гвинейский хавбек получил мышечное повреждение.

Матч «Ливерпуль» – «Челси» состоится завтра, 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Начало — в 22:00.