Хацкевич прокомментировал возможную отставку после вылета из Лиги чемпионов

Новости спорта:Главный тренер «Динамо» Киев Хацкевич обсудит своё будущее с президентом клуба.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал исход сегодняшнего матча своей команды против Брюгге (3:3) в третьем отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов.

Речь зашла и об отставке белорусского специалиста, будущее которого в столичном клубе теперь зависит от президента Игоря Суркиса.

«В начале план на игру выпонялся, забили быстрый гол. Потом начали вместо шага вперед, делать шаг назад, а индивидуальные ошибки перечеркнули три забитых гола», — заявил Хацкевич после матча.

«Отставка? Будет разговор с президентом. Если первый экзамен не сдан, ко второму могут и не допустить».

«Наши игроки в основном представляют сборные своих стран, но чтобы играть в Лиге чемпионов надо показывать больше, чем можешь в данный момент. Наверное, есть и моя вина. Возможно, надо было дать больше отдохнуть некоторым футболистам. Но и сами игроки должны стараться проявить себя».

С учетом минимального поражения на выезде (0:1) киевляне лишились шансов на участие в главном еврокубковом турнире в нынешнем сезоне и начнут выступление в Лиге Европы с группового раунда.

Следующий матч Динамо проведет 24 августа, когда в рамках внутреннего первенства примет Олимпик.