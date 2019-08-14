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Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
08:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сегодня состоится матч за Суперкубок УЕФА Ливерпуль — Челси.

В Стамбуле на стадионе Бешикташ Парк обладатель Кубка чемпионов Ливерпуль и победитель Лиги Европы Челси разыграют первый еврокубковый трофей в этом сезоне.

Прямая онлайн трансляция матча Ливерпуль — Челси, состоится на телеканале Футбол 1. Начало в 22:00.

Матч состоится на новом стадионе Водафон Парк в Стамбуле.

Последним победителем Суперкубка от Англии становился как раз Ливерпуль, который в 2005 году обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1.

Ливерпуль имеет возможность выиграть Суперкубок УЕФА в четвертый раз в своей истории. Для Челси эта победа может стать второй после завоеванного Суперкубка в 1998 году, однако две последних попытки "синих" завоевать трофей в 2012 и 2013 годах завершались неудачей.

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, Новости футбола, Суперкубок УЕФА.
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