Скачать
Среда, 14.08.2019
Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов

Ребров прокомментировал вылет Ференцвароша из Лиги чемпионов

Ребров прокомментировал вылет Ференцвароша из Лиги чемпионов
08:48 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ференцварош

Новости спорта:Украинский наставник прокомментировал причины болезненного поражения.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал причины поражения своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо Загреб (0:4), сообщает официальный сайт команды.

«К сожалению, такие игры бывают. Мы хорошо сыграли в первом тайме, и если бы нам удалось забить, матч складывался бы иначе. Второй пропущенный гол определил судьбу этой встречи», — цитирует тренера официальный сайт Ференцвароша.

Также Ребров поблагодарил болельщиков за поддержку, а также отметил силу соперника.

«Спасибо команде за бой и болельщикам за прекрасную поддержку. Мы готовимся к следующему матчу в Лиге Европы и началу чемпионата Венгрии. Перед матчем я говорил, что мы готовы к матчу, но наш оппонент очень силен. Скорость принятия решений решила исход этой встречи. Динамо сыграло на очень высоком уровне».

Следующий матч Ференцварош проведет в рамках чемпионата Венгрии в субботу 17 августа против Ракоци.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, УПЛ, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 3:3 Брюгге: события матча
02 Зинченко продемонстрировал фантастическую технику приема мяча (Видео)
03 Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
04 Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
05 Спортивный директор Шальке - о трансфере Коноплянки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь