Ребров прокомментировал вылет Ференцвароша из Лиги чемпионов

Новости спорта:Украинский наставник прокомментировал причины болезненного поражения.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал причины поражения своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо Загреб (0:4), сообщает официальный сайт команды.

«К сожалению, такие игры бывают. Мы хорошо сыграли в первом тайме, и если бы нам удалось забить, матч складывался бы иначе. Второй пропущенный гол определил судьбу этой встречи», — цитирует тренера официальный сайт Ференцвароша.

Также Ребров поблагодарил болельщиков за поддержку, а также отметил силу соперника.

«Спасибо команде за бой и болельщикам за прекрасную поддержку. Мы готовимся к следующему матчу в Лиге Европы и началу чемпионата Венгрии. Перед матчем я говорил, что мы готовы к матчу, но наш оппонент очень силен. Скорость принятия решений решила исход этой встречи. Динамо сыграло на очень высоком уровне».

Следующий матч Ференцварош проведет в рамках чемпионата Венгрии в субботу 17 августа против Ракоци.