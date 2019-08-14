Вербич: Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно выигрывать чемпионат Украины

Новости спорта:Хавбек «Динамо» прокомментировал ничью с «Брюгге» и вылет команды из квалификации Лиги чемпионов.

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился впечатлениями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3) и вылете команды из дальнейшего розыгрыша турнира.

- После второго мяча казалось, что вы сумеете выиграть и пройти дальше. Чего не хватило в итоге? Что происходило в раздевалке после матча?

- Была тишина... я долго не мог зайти в раздевалку. Я сейчас на нервах, но нужно смотреть вперед. Мы проиграли, и я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать. Их было очень много... Извините.

- Индивидуальные ошибки привели к такому итоговому счету?

- У нас было много моментов. Мы очень хорошо играли первые двадцать минут, но потом немного сели. То же самое было и во втором тайме. В конце игры уже было тяжело. «Брюгге» удалось сравнять счет. Да, были индивидуальные ошибки, но сейчас тяжело говорить. Это футбол.

- Второй гол — ваша заслуга: вы обыграли соперника, пробили в штангу, Шепелев забил. Этот второй гол был переломным?

- Да, когда мы забили второй мяч, была только 55 минута, мы хорошо себя чувствовали. Я был недоволен, когда меня заменили. Я чувствовал, что могу играть еще, силы были.

- В раздевалке Александр Хацкевич что-то говорил команде?

- Возможно, он что-то сказал, но я долго не заходил в раздевалку. Я не слышал.

- Почему команде уже третий год подряд не удается попасть в Лигу чемпионов? Что не так?

- Если скажу снова, что много травмированных... Не знаю, нужно двигаться вперед и выигрывать чемпионат Украины, чтобы напрямую попадать в Лигу чемпионов.

- Какие будут задачи на Лигу Европы?

- Сейчас не могу об этом думать. У нас следующая игра в чемпионате Украины против «Олимпика», нужно уже об этом думать.