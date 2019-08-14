"Спасибо, Азербайджан": Девич попрощался с Сабахом

Новости спорта:Дальнейшие планы экс-нападающего сборной Украины неизвестны.

Форвард Марко Девич, похоже, прекратил свои выступления за азербайджанский Сабах.

"Спасибо за все, ФК Сабах! Спасибо, Баку! Спасибо, Азербайджан", — написал Марко на своей странице в Инстаграме.

Марко провел в азербайджанском клубе один год. На его счету 21 матч за Сабах, в котором он забил восемь голов и сделал один ассист.

Ранее Марко говорил, что хотел бы закончить карьеру в Украине. В нашей стране он выступал с 2005 по 2014 год в составе Волыни, Металлиста и Шахтера. Кроме того, натурализованный серб провел 35 игр за сборную Украины, в которых забил один гол.