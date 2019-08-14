"Спасибо, Азербайджан": Девич попрощался с Сабахом

Форвард Марко Девич, похоже, прекратил свои выступления за азербайджанский Сабах.
"Спасибо за все, ФК Сабах! Спасибо, Баку! Спасибо, Азербайджан", — написал Марко на своей странице в Инстаграме.
Марко провел в азербайджанском клубе один год. На его счету 21 матч за Сабах, в котором он забил восемь голов и сделал один ассист.
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Спасибо за всё ФК Сабах!Спасибо Баку! Спасибо Азербайджан Her sheye gore teshekkurler Sabah FC! Teshekkurler Baki! Teshekkurler Azerbaycan!
Ранее Марко говорил, что хотел бы закончить карьеру в Украине. В нашей стране он выступал с 2005 по 2014 год в составе Волыни, Металлиста и Шахтера. Кроме того, натурализованный серб провел 35 игр за сборную Украины, в которых забил один гол.