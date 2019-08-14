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Клопп: Стамбул является особенным для Ливерпуля

Клопп: Стамбул является особенным для Ливерпуля
12:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Немецкий тренер чтит традиции своего клуба.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал журналистам на предматчевой пресс-конференции, посвященной Суперкубку УЕФА, о том, что понимает, насколько Стамбул важное место для фанатов его команды.

«Я знаю об особой важности и о том, каким особенным местом Стамбул является для каждого болельщика Ливерпуля. Конечно, 2005 год никто не забудет. Но мы теперь команда, которая будет играть в сезоне 2019/20, и это тоже неплохо. Стамбул — хорошее место для футбола. Однажды я играл здесь с Боруссией против Галатасарая, и атмосфера была великолепной. Если я прав, в Турции есть довольно большое сообщество болельщиков Ливерпуля, и это делает его особенным для нас», — цитирует наставника официальный сайт клуба.

На вопрос о том, видит ли он свою команду в следующем финале ЛЧ, который как раз состоится в Стамбуле, немецкий наставник ответил неоднозначно.

«Если бы вы спросили меня в прошлом году после первых матчей сезона, думал ли я, что мы снова будем в финале, я бы, вероятно, сказал бы: «Я так не думаю», — но мы все равно были там».

Напомним, что этот поединок будет обслуживать женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.

Бешикташ Парк сегодня примет Суперкубок УЕФА Ливерпуль - Челси

Матч за Суперкубок УЕФА Ливерпуль — Челси состоится сегодня 14 августа в Стамбуле на стадионе Водафон Парк.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Юрген Клопп, Суперкубок УЕФА.
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