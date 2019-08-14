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Серия пенальти в Лиге чемпионов затянулась до 22 ударов (Видео)

Серия пенальти в Лиге чемпионов затянулась до 22 ударов (Видео)
12:49 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Футболисты нередко не реализовывали 11-метровые, забив только 13 из 22 ударов.

Копенгаген и Црвена Звезда сыграли в Дании со счетом 1:1 в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Так как в Сербии был зафиксирован такой же счет, игра перешла в экстра-таймы, а затем – и в серию пенальти.

Для определения сильнейшего командам понадобилось по 11 ударов. Решающую ошибку допустил Йонас Олдер Винд из Копенгагена, чей удар по центру отразил вратарь Црвены Звезды Милан Борьян.

Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов

Примечательно, что оба вратаря свои удары с пенальти реализовали.

В решающей дуэли за выход в групповой этап Лиги чемпионов Црвена Звезда сыграет со швейцарским Янг Бойз.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Копенгаген, ФК Црвена Звезда.
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