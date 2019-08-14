Скачать
Среда, 14.08.2019
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов

Роналду назвал свое преимущество над Месси

Роналду назвал свое преимущество над Месси
15:52 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Криштиану Роналду сравнил себя с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что добился большего, чем Лионель Месси, так как выигрывал Лигу чемпионов с разными командами - «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».

«Месси - это топ-игрок, которого будет помнить не только по количеству завоеванных Золотых мячей. Он, как и я, постоянно на вершине, на топ-уровне».

«Но разница между нами в том, что я так играю в разных командах и выигрывал Лигу чемпионов с разными клубами. Не так много игроков могут похвастаться 5 трофеями Лиги чемпионов».

Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов

«У меня особенная связь с этим турниром», - убежден Роналду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Лионель Месси, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
02 Динамо 3:3 Брюгге: события матча
03 Зинченко продемонстрировал фантастическую технику приема мяча (Видео)
04 Серия пенальти в Лиге чемпионов затянулась до 22 ударов (Видео)
05 Хацкевич прокомментировал возможную отставку после вылета из Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь