Роналду назвал свое преимущество над Месси

Новости спорта:Криштиану Роналду сравнил себя с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что добился большего, чем Лионель Месси, так как выигрывал Лигу чемпионов с разными командами - «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».

«Месси - это топ-игрок, которого будет помнить не только по количеству завоеванных Золотых мячей. Он, как и я, постоянно на вершине, на топ-уровне».

«Но разница между нами в том, что я так играю в разных командах и выигрывал Лигу чемпионов с разными клубами. Не так много игроков могут похвастаться 5 трофеями Лиги чемпионов».

«У меня особенная связь с этим турниром», - убежден Роналду.