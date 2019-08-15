Форвард Челси Батшуайи близок к переходу в Рому

Новости спорта:Бельгийский форвард лондонского Челси Миши Батшуайи может перебраться в чемпионат Италии в скором будущем.

Нападающий лондонского "Челси" Миши Батшуайи может покинуть клуб и продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, джаллоросси уже сделали запрос лондонцам относительно доступности бельгийского форварда. Ожидается, что "волки" попытаются взять 25-летнего футболиста в аренду с последующим правом выкупа. При этом данный трансфер не зависит от судьбы нападающего Эдина Джеко, который в ближайшее время может уйти из "Ромы" в "Интер".

Напомним, что Батшуайи перешёл в "Челси" летом 2016 года из "Марселя" за € 39 млн. Во второй половине сезона-2017/18 Миши играл на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", а в минувшей кампании выступал за "Валенсию" и "Кристал Пэлас", забив 9 голов в 36 матчах.