Новичок Баварии Перишич определился с игровым номером

Новости спорта:Хавбек сборной Хорватии Иван Перишич, который недавно перебрался в стан Баварии, определился с игровым номером в новом клубе.

Новичок «Баварии» полузащитник Иван Перишич определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

В составе мюнхенцев в предстоящем сезоне 30-летний хорват будет выходить на поле в футболке под номером «14».

Ранее обладателем этого номера был защитник Хуан Бернат, прошлым летом перебравшийся в «Пари Сен-Жермен».

Напомним, «Бавария» арендовала Перишича до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

Иван выступал за «Интер» с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи. Ранее он играл за «Сошо», «Руселар», «Брюгге», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию». За сборную Хорватии сыграл 83 матча и забил 23 гола.