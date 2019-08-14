Скачать
Среда, 14.08.2019
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов

Новичок Баварии Перишич определился с игровым номером

Новичок Баварии Перишич определился с игровым номером
19:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Хорватии Иван Перишич, который недавно перебрался в стан Баварии, определился с игровым номером в новом клубе.

Новичок «Баварии» полузащитник Иван Перишич определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

 

В составе мюнхенцев в предстоящем сезоне 30-летний хорват будет выходить на поле в футболке под номером «14».

Ранее обладателем этого номера был защитник Хуан Бернат, прошлым летом перебравшийся в «Пари Сен-Жермен».

Напомним, «Бавария» арендовала Перишича до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

Иван выступал за «Интер» с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи. Ранее он играл за «Сошо», «Руселар», «Брюгге», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию». За сборную Хорватии сыграл 83 матча и забил 23 гола.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Иван Перишич, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
02 Зинченко продемонстрировал фантастическую технику приема мяча (Видео)
03 Серия пенальти в Лиге чемпионов затянулась до 22 ударов (Видео)
04 Динамо 3:3 Брюгге: события матча
05 Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь