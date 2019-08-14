Михайличенко может временно возглавить Динамо

Новости спорта:Бывшие футболисты киевского Динамо Юрий Калитвинцев и Алексей Михайличенко среди кандидатов стать во главе "бело-синих".

Руководство Динамо рассматривает Юрия Калитвинцева и Алексея Михайличенко одними из кандидатов на пост главного тренера команды.

Отметим, что Калитвинцев рассматривается в качестве основного варианта. Примечательно, что это не окончательные кандидатуры на вакантную должность. Клуб сейчас занимается поиском потенциальных вариантов.

Напомним, ранее со своей должности был уволен Александр Хацкевич, под руководством которого киевляне вылетели из квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

К слову, последней командой Калитвинцева стало московское Динамо, из которого он был уволен в 2017 году.

В свою очередь, Михайличенко в 2012 году был исполняющим обязанности менеджера киевлян, а с 2013 года занимает должность спортивного директора клуба.