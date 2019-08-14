Скачать
Среда, 14.08.2019
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов

Михайличенко может временно возглавить Динамо

Михайличенко может временно возглавить Динамо
17:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывшие футболисты киевского Динамо Юрий Калитвинцев и Алексей Михайличенко среди кандидатов стать во главе "бело-синих".

Руководство Динамо рассматривает Юрия Калитвинцева и Алексея Михайличенко одними из кандидатов на пост главного тренера команды.

Отметим, что Калитвинцев рассматривается в качестве основного варианта. Примечательно, что это не окончательные кандидатуры на вакантную должность. Клуб сейчас занимается поиском потенциальных вариантов.

Напомним, ранее со своей должности был уволен Александр Хацкевич, под руководством которого киевляне вылетели из квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

Вернидуб: Пока предложений возглавить Динамо не получал

К слову, последней командой Калитвинцева стало московское Динамо, из которого он был уволен в 2017 году.

В свою очередь, Михайличенко в 2012 году был исполняющим обязанности менеджера киевлян, а с 2013 года занимает должность спортивного директора клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, Алексей Михайличенко, Александр Хацкевич, Юрий Калитвинцев, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
02 Зинченко продемонстрировал фантастическую технику приема мяча (Видео)
03 Динамо 3:3 Брюгге: события матча
04 Серия пенальти в Лиге чемпионов затянулась до 22 ударов (Видео)
05 Хацкевич прокомментировал возможную отставку после вылета из Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь