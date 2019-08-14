Экс-форвард Ливерпуля и Челси близок к переходу в чемпионат МЛС

Новости спорта:Бывший нападающий Челси и Ливерпуля Дэниэл Старридж может перебраться в чемпионат США.

Английский нападающий Дэниэл Старридж сейчас находится без команды. Этим летом закончился его контракт с "Ливерпулем" и стороны не договорились о новом соглашении.

Как сообщает ESPN, форвард может продолжить карьеру в чемпионате Америки. На Старриджа главным претендентом сейчас считается "Ди Си Юнайтед".

Совсем недавно клуб из Вашингтона покинул Уэйн Руни, он стал играющим тренером "Дерби". Крайне вероятно, что Старридж заменит своего соотечественника.

В последнем сезоне Дэниэл провел 22 матча и забил 5 голов.