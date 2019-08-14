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Селезнев считает, что Коноплянка сможет преуспеть в Бешикташе

Селезнев считает, что Коноплянка сможет преуспеть в Бешикташе
19:17 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Евгений Селезнев считает, что Евгений Коноплянка сможет отлично себя проявить в чемпионате Турции.

Бывший форвард «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев считает, что его экс-коллега по команде Евгений Коноплянка сможет отлично себя проявить в чемпионате Турции.

«Почему бы Коноплянке не перейти в «Бешикташ»? Он преуспеет в этой команде. Работа Коноплянки тесно связана с личностью тренера, потому, если Евгению найдут подходящее место на поле и обеспечат свободу, то он будет успешен. В Коноплянку нужно поверить и сделать так, чтобы он ощутил себя звездой», - отметил Селезнев.

Напомним, по последней информации «Бешикташ» близок к приобретению Коноплянки за 2,5 миллиона евро. При этом выплачивать эту сумму турки будут в течение полугода.

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ФК Бешикташ, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Евгений Селезнев.
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