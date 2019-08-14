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Неймар отстранен от тренировок с основной командой ПСЖ

Неймар отстранен от тренировок с основной командой ПСЖ
22:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Суперзвезда ПСЖ бразилец Неймар отстранен от тренировочного процесса с основной командой парижского клуба.

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар тренируется в клубе в одиночку.

Руководство ПСЖ приняло решение продать игрока и поставило в известие главного тренера команды Томаса Тухеля, что тот не может претендовать на 27-летнего бразильца, сообщает Esporte Interativo.

Сообщалось, что на Неймара претендуют Барселона и Реал, которые ведут переговоры с ПСЖ

ПСЖ подтвердил, что ведет переговоры с другим клубом о продаже Неймара. Ранее фанаты ПСЖ устроили акцию против Неймара.

Кроме того, из фирменного магазина ПСЖ пропали все товары с изображением Неймара.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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