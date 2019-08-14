Неймар отстранен от тренировок с основной командой ПСЖ

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар тренируется в клубе в одиночку.
Руководство ПСЖ приняло решение продать игрока и поставило в известие главного тренера команды Томаса Тухеля, что тот не может претендовать на 27-летнего бразильца, сообщает Esporte Interativo.
Сообщалось, что на Неймара претендуют Барселона и Реал, которые ведут переговоры с ПСЖ
ПСЖ подтвердил, что ведет переговоры с другим клубом о продаже Неймара. Ранее фанаты ПСЖ устроили акцию против Неймара.
Кроме того, из фирменного магазина ПСЖ пропали все товары с изображением Неймара.