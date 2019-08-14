Бетис подписал форварда Эспаньола за 28 млн евро

Новости спорта:Форвард Эспаньола Борха Иглесиас перебрался в Бетис за 28 миллионов евро.

Испанский "Бетис" объявил о подписании контракта с нападающим "Эспаньола" Борхой Иглесиасом. По информации испанской прессы, трансфер игрока обошелся андалузцам в 28 миллионов евро (26 миллионов фунтов стерлингов). Контракт подписан до лета 2024 года.

Сообщается, что Иглесиас забил 20 мячей в 43 матчах за "Эспаньол" в прошлом сезоне, в том числе 17 в Ла Лиге. До этого 26-летний форвард выступал в основном во втором дивизионе, где он забивал более двух десяткой мячей за сезона.

Борха Иглесиас является воспитанником футбольной академии "Валенсии". В послужном списке форварда матчи за вторые команды "Вильярреала" и "Сельты". Презентация игрока состоится в пятницу, сообщает официальный сайт "Бетиса".