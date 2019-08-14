Помощник Хацкевича Висенте Гомес не был уволен вместе со всем штабом

Новости спорта:Белорусский специалист Александр Хацкевич покинул пост наставника Динамо и его место может занят один из его помощников.

Александр Хацкевич был уволен вместе со своим тренерским штабом, кроме Висенте Гомеса, сообщает FCDynamoNation.

По информации издания, не исключено, что если поиски нового главного тренера затянутся, то готовить команду в ближайшие дни будет именно Висенте Гомес.

Пока неизвестно, рассматривается Гомес в качестве главного тренера команды на постоянной основе или в качестве исполняющего обязанности. Добавим, что в тренерском штабе Хацкевича Висенте Гомес занимал должность помощника главного тренера.

Напомним, киевское Динамо вылетело из квалификации Лиги чемпионов, сыграв вничью с Брюгге (3:3). Именно это и стало основной причиной увольнения Александра Хацкевича вместе с тренерским штабом.