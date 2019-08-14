Новости спорта:Спортивный директор Динамо Алексей Михайличенко сменит Александра Хацкевича на посту наставника клуба.

Руководство киевского Динамо определилось с новым главным тренером. Им станет Алексей Михайличенко.

На данный момент Алексей Александрович занимает должность спортивного директора клуба.

Михайличенко станет полноценным тренером первой команды Динамо. Завтра, 15 августа об этом будет объявлено официально. Помимо этого, завтра наставник сразу примет команду и приступит к работе.

На тренерском мостике 56-летний специалист сменит ушедшего после двух лет работы Александра Хацкевича.

Стоит отметить, что Михайличенко уже был у руля первой команды Динамо — в период с 2002-го по 2004-й. Тогда Алексей Александрович покинул свой пост после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от Трабзонспора.

Вместе с киевлянами тренер выиграл два чемпионата Украины, 1 Кубок и Суперкубок страны.