Ливерпуль - Челси: стартовые составы команд на Суперкубок УЕФА

Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси.
Ливерпуль: Адриан — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Милнер — Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане
Запасные: Лонерган, Келлехер, Вейналдум, Фирмино, Лаллана, Шакири, Брюстер, Ориги, Хувер, Александер-Арнольд, Элиотт
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Кристинсен, Эмерсон — Жоржиньо, Канте, Ковачич — Педро, Жиру, Пулишич
Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Баркли, Абрахам, Виллиан, Кенеди, Маунт, Дзаппакоста, Батшуайи, Томори, Гилмор
Матч Ливерпуль — Челси начнется в 22:00 по киевскому времени.