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Ливерпуль - Челси: стартовые составы команд на Суперкубок УЕФА

Ливерпуль - Челси: стартовые составы команд на Суперкубок УЕФА
21:00 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставники Ливерпуля и Челси определились с составами на поединок за Суперкубок УЕФА.

Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси.

Ливерпуль: Адриан — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Милнер — Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане

Запасные: Лонерган, Келлехер, Вейналдум, Фирмино, Лаллана, Шакири, Брюстер, Ориги, Хувер, Александер-Арнольд, Элиотт

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Кристинсен, Эмерсон — Жоржиньо, Канте, Ковачич — Педро, Жиру, Пулишич

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Баркли, Абрахам, Виллиан, Кенеди, Маунт, Дзаппакоста, Батшуайи, Томори, Гилмор

Матч Ливерпуль — Челси начнется в 22:00 по киевскому времени.

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