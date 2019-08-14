Легия, Гимарайнш и Арарат-Армения вышли в следующий раунд Лиги Европы

Новости спорта:Сегодня, 14 августа, состоялись три отборочных матча Лиги Европы УЕФА.

"Арарат-Армения" и "Легия" провели удачные выездные матчи после неудачных домашних: первые победили "Сабуртало", а вторые оказались сильнее "Атромитоса". Что касается "Гимарайнша", то тут все проще - экс-команда Луиша Каштру повторно разгромила "Вентспилс". "Арарат-Армения" уже знает своего следующего соперника - им будет "Дюделанж".

Лига Европы

"Атромитос" - "Легия" 0:2 (0:1)

Голы: Столярски, 29 (0:1); Гвилия, 51 (0:2)

"Гимарайнш" - "Вентспилс" 6:0 (1:0)

Голы: Давидсон П., 28 (1:0); Рошинья, 48 (2:0); Рошинья, 58 (3:0); Тейшейра Ж.К., 79 (4:0); Силва Соуза, 80 (5:0); Родригеш П., 86 (6:0)

"Сабуртало" - "Арарат-Армения" 0:2 (0:1)

Голы: Кобялко, 10 (0:1); Аветисян, 66 (пенальти) (0:2)