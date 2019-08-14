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Зидан может покинуть пост наставника Реала

Зидан может покинуть пост наставника Реала
21:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский специалист Зинедин Зидан может покинуть мадридский Реал.

Журналист издания El Pais Диего Торрес поделился информацией о возможном уходе с поста главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

«Несостоявшийся трансфер Погба максимально приблизил Зидана к отставке. Он лично пообещал Полю переход в «Реал», а после срыва сделки оказался выставлен не в лучшем свете. Эта ситуация только увеличила недоверие между Зиданом и Пересом. Для Зинедина его проект и Погба — практически синонимы. По сути, ничего из того, что ему обещали, не сбылось. Зидан вернулся в «Реал» в качестве щита для Флорентино, но уже выполнил свою политическую и социальную миссию сполна», — цитирует Торреса The Independent.

Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и за это время завоевал с командой три кубка Лиги чемпионов подряд, после чего ушёл в отставку. В марте этого года французский специалист вернулся.

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ФК Реал, Поль Погба, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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