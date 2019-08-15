Слова наставника АЗ перед ответным матчем против Мариуполя в ЛЕ

Новости спорта:Арне Слот прокомментировал ответный матч против Мариуполь в квалификации Лиги Европы.

Главный тренер голландского АЗ Арне Слот прокомментировал ответный матч против Мариуполь в квалификации Лиги Европы. Специалиста цитирует официальный сайт АЗ.

"Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Я слышал, что от 8-9 тысяч человек приедут на игру из Алкмаара. Это было бы фантастически.

Искуственное поле? Наши ребята привыкли играть на искусственной траве. Мы регулярно играем в чемпионате на подобных полях. К тому же у нас на базе есть поле с искуственной травой. Главным в матче будет не поле, а действия футболистов.

В Одессе мы увидели, что они пытались оказать на нас давление на начальной фазе атак, но затем мы смогли выйти из-под их прессинга и контролировать мяч. Завтра я ожидаю такой же игры. Было бы неплохо, если бы мы вновь смогли создать превосходство в поле и реализовать свои моменты.

Да, нам бы хотелось бы решить все в первой игре, но у меня хорошие предчувствие на счет завтрашней игры. У нас нет недооценки соперника, но мы уверены в своих силах", - сказал Слот.

Ответный матч Мариуполя против АЗ пройдет не в Алкмаре а в Гааге 15-го августа. Все из-за того, что на стадионе АЗ рухнула крыша. Начало матча - в 21:30.