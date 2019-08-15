АЗ - Мариуполь: слова Бабича перед матчем Лиги Европы

Новости спорта:Александр Бабич прокомментировал предстоящий матч против голландского АЗ в квалификации Лиги Европы.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал предстоящий матч против голландского АЗ в квалификации Лиги Европы. Специалиста цитирует официальный сайт "азовцев".

"Первый матч получился безголевым. Завтра хотелось бы забитых мячей. Нам надо забивать для того, чтобы пройти дальше. Мы уважаем соперника, но мы знаем, как нам сыграть. Нам нужно забить гол и надежно сыграть в обороне как это мы сделали в Одессе.

Мы накануне игры специально не тренировались на искуственном поле. Что касается опыта, то в Украине практически все поля натуральные. Со своей практики могу сказать, что тяжелее переходить с искуственного на естественное поле, чем наоборот.

Мы не переживаем по этому поводу, ведь знаем, что поле завтра будет быстрым и одинаковым для двух команд. Год назад мы сыграли со шведским «Юргорденом» на искуственном газоне 1:1. Так что все может быть.

АЗ в первом матче больше контролировала мяч, а мы много работы провели в обороне. Но это была наша стратегия. Приведу такой пример. Стоимость нашей команды — 9 миллионов, а игроки АЗ стоят 50 миллионов.

Я бы посмотрел как бы АЗ играла против команды выше уровнем. Я считаю, что выбранная нами тактика была оправданна. Завтра для того, чтобы сыграть удачно нам нужно, как минимум, забить гол", - сказал Бабич.

Ответный матч Мариуполя против АЗ пройдет не в Алкмаре а в Гааге 15-го августа. Все из-за того, что на стадионе АЗ рухнула крыша. Начало матча - в 21:30.