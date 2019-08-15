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Лидер Зари Громов восстановился от травмы и готов сыграть против ЦСКА

Лидер Зари Громов восстановился от травмы и готов сыграть против ЦСКА
11:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Футболист пропустил прошлый матч с болгарской командой из-за травмы.

Нападающий луганской Зари Артем Громов уже оправился от травмы и может принять участие в матче против софийского ЦСКА. Об этом сообщает Football Hub.

"У футболиста была травма. Он надорвал связки голеностопа и мог пропустить от 3 до 4 недель.

Однако, восстановление прошло успешно в кратчайшие сроки. Поэтому, он вернулся в общую группу и может сыграть с ЦСКА", - сообщает источник.

Форвард не принял участие в первом матче против ЦСКА и гостевой матч против ковалевского Колоса в УПЛ.

Напомним, матч Заря - ЦСКА София пройдет 15-го августа в Запорожье на Славутич-Арене. Начало матча - в 20:00.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Артем Громов.
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