Лидер МЮ Погба все еще надеется на переход в Реал

Новости спорта:Хавбек сборной Франции и Манчестер Юнайтед Поль Погба хочет перебраться в Реал этим летом.

По информации испанского издания Marca, лидер "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Франции все еще ждет своего переезда в Мадрид – даже несмотря на то, что вероятность перехода стремится к нулю. Напомним, сорванный трансфер Погба может вынудить Зидана покинуть столицу Испании.

Француз верит, что руководство "красных дьяволов" все же установит доступную цену для "Реала". Трансферное окно в Англии уже закрыто – в "Юнайтед" не сумели найти замену Полю, поэтому, Погба не будет настаивать на продаже и форсировать переход.

Тем не менее, хавбек продолжает ждать, что ситуация разрешится именно его трансфером в команду Зидана. Также будет разговаривать с руководством "МЮ" агент футболиста Мино Райола.