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Легионеры Динамо посетили Чернобыль после вылета из ЛЧ

Легионеры Динамо посетили Чернобыль после вылета из ЛЧ
15:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Миккель Дуэлунн и Карлос Де Пена побывали на экскурсии в Чернобыле.

Полузащитники Динамо Миккель Дуэлунн и Карлос Де Пена в компании товарищей посетили Чернобыль, о чем датский футболист сообщил в своем Инстаграме, опубликовав ряд фотографий.

Интересно, что вместе с сыном на экскурсию в Чернобыль поехали и родители Дуэлунна.

 
 
 
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Amazing day yesterday, with some amazing people #chernobyl

Публикация от Mikkel Duelund (@duelund_99)

22-летний полузащитник перешел в Динамо из Мидтьюлланда в августе 2018 года. Де Пена стал игроком киевлян в апреле.

Динамо на днях вылетело из Лиги чемпионов, проиграв в двухматчевом противостоянии Брюгге (0:1, 3:3). В сентябре киевляне начнут выступления в групповом раунде Лиги Европы.

После вылета из Лиги чемпионов руководство Динамо уволило Александра Хацкевича. Ожидается, что новым главным тренером бело-синих станет Алексей Михайличенко.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Карлос де Пена, Миккель Дуэлунн.
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