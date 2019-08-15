Легионеры Динамо посетили Чернобыль после вылета из ЛЧ

Полузащитники Динамо Миккель Дуэлунн и Карлос Де Пена в компании товарищей посетили Чернобыль, о чем датский футболист сообщил в своем Инстаграме, опубликовав ряд фотографий.
Интересно, что вместе с сыном на экскурсию в Чернобыль поехали и родители Дуэлунна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
22-летний полузащитник перешел в Динамо из Мидтьюлланда в августе 2018 года. Де Пена стал игроком киевлян в апреле.
Динамо на днях вылетело из Лиги чемпионов, проиграв в двухматчевом противостоянии Брюгге (0:1, 3:3). В сентябре киевляне начнут выступления в групповом раунде Лиги Европы.
После вылета из Лиги чемпионов руководство Динамо уволило Александра Хацкевича. Ожидается, что новым главным тренером бело-синих станет Алексей Михайличенко.