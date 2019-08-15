Легионеры Динамо посетили Чернобыль после вылета из ЛЧ

Новости спорта:Миккель Дуэлунн и Карлос Де Пена побывали на экскурсии в Чернобыле.

Полузащитники Динамо Миккель Дуэлунн и Карлос Де Пена в компании товарищей посетили Чернобыль, о чем датский футболист сообщил в своем Инстаграме, опубликовав ряд фотографий.

Интересно, что вместе с сыном на экскурсию в Чернобыль поехали и родители Дуэлунна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Amazing day yesterday, with some amazing people #chernobyl Публикация от Mikkel Duelund (@duelund_99) 15 Авг 2019 в 3:15 PDT

22-летний полузащитник перешел в Динамо из Мидтьюлланда в августе 2018 года. Де Пена стал игроком киевлян в апреле.

Динамо на днях вылетело из Лиги чемпионов, проиграв в двухматчевом противостоянии Брюгге (0:1, 3:3). В сентябре киевляне начнут выступления в групповом раунде Лиги Европы.

После вылета из Лиги чемпионов руководство Динамо уволило Александра Хацкевича. Ожидается, что новым главным тренером бело-синих станет Алексей Михайличенко.