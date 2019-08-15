В Черкассах стартует престижный детско-юношеский турнир "Аustralia Cup"

Новости спорта:В Черкассах сразятся лучшие детско-юношеские команды со всей Украины.

В Черкассах завтра, 16 августа, стартует один из самых престижных детских турниров в Украине - "Australia Cup". Участвовать в турнире будут самые сильные команды почти со всех областей нашей страны:

В турнире примут участие именитые футбольные школы, воспитавшие за свою историю не одну футбольную звезду украинского футбола. Участники нашего турнира, это лучшие команды своих областей по этой возрастной категории. Поэтому игры обещают быть бескомпромиссные и зрелищные - уверяет один из организаторов турнира.

Футбольные баталии будут проводиться в трех возрастных группах: футболисты 2008 года рождения (11 лет и младше), 2009 года рождения (10 лет и младше) и 2010 года рождения (9 лет и младше).

Первыми на футбольные поля спортивного комплекса "ФОК" В Черкассах выйдут футболисты 2008 года рождения. Игры в этой возрастной категории пройдут в период с 16 по 20 августа.

Участники "Australia Cup" по 2008 году:

Группа А: "Черноморец" (Одесса), "Десна" (Чернигов), "Восход" (Киев), "КДЮСШ-1000" (Черкассы)

Группа B: "Металлист 1925" (Харьков), "Ника" (Ивано-Франковск), "ДЮСШ Пионер-2" (Кропивницкий), "КДЮСШ Днепр-1" (Черкассы).

Группа С: "ДЮСШ-1" (Хмельницкий), "Колос-Арсенал" (Киев), "Молодь" (Полтава), "Днепр-80" (Черкассы).

Группа D: "Кремень" (Кременчуг), "Юность" (Чернигов), "Авангард" (Харьков), "Чемпион-Заря" (Черкассы).

Группа С: "УФК-Парус" (Днепр), Зирка (Кропивницкий), "Ватутино", "Бровария" (Бровары).

Сразу после окончания турнира в возрастной группе U-11 стартуют футболисты 2009 года рождения. Их игры запланированы в период с 21 по 24 августа. Футболисты U-10 также распределены на 5 групп по 4 команды в каждой:

Участники "Australia Cup" по 2009 году:

Группа А: Металлист 1925 (Харьков), "Колос" (Коваливка), "Рось" (Белая Церковь), "СДЮШОР-Чайка" (Черкассы)

Группа В: "Ворскла (Полтава), "Бровария (Бровары), "Днепр" (Черкассы),"Зирка" (Кропивницкий)

Группа С: "Атлет" (Киев), "Кремень" (Кременчуг), "Арена" (Харьков), "СДЮШОР" (Черкассы)

Группа D: "Черноморец" (Одесса), "Десна" (Чернигов), "Змина" (Киев), "Молодь" (Полтава)

Группа Е: "ДЮСША-26" (Киев), "Днепр-80" (Черкассы"), "Аметист" (Александрия), "ХТЗ" (Харьков).

После этого турнира на поле выйдут самые младшие участники турнира - футболисты 2010 года рождения тоже постараются показать свои лучшие качества на этом турнире.

Турнир U-9 стартует 26 августа. Составы групп следующие:

Группа А: "Металлист 1925" (Харьков), "Колос" (Коваливка), "Одесса" (Одесса), "Атлетик" (Черкассы)

Группа В: "Металлург" (Запорожье), "Чернигов", "Змина" (Киев), "Днепр-80" (Черкассы)

Группа С: "Черноморец" (Одесса), "Десна" (Чернигов), "Молодь" (Полтава), "Зирка" (Кропивницкий)

Группа D: "Кремень" (Кременчуг), "Чайка" (Вышгород), "Авангард" (Каховка), "СДЮШОР" (Черкассы).

Группа E: "Примъер-Нива" (Винница), "СДЮШОР-Чайка" (Черкассы), "УФК" (Днепр), "Атлетик" (Одесса).

Состав групп во всех возрастных категориях достаточно сильный. Мы поинтересовались у организаторов, за счет чего удается на протяжении 10-ти лет проводить турнир столь высокого уровня:

Учитываем пожелания участников,создаем максимально комфортные условия, как в быту, так и на футбольном поле. Им нравится у нас, поэтому тренера делятся своими впечатлениями с другими своими коллегами, и все больше, и больше желающих участвовать в нашем турнире.