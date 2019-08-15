Лацио нацелился на трансфер форварда сборной Украины

Новости спорта:Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в римском Лацио.

Лацио хочет усилить нападение молодым и высоким форвардом, способным быть полезным после навесов в штрафную. Среди основных вариантов – форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук, утверждает La Lazio Siamo Noi.

"Украинский малыш. Этот игрок из Бельгии, хотя он и украинец по национальности. Это Роман Яремчук 1995 года рождения, который в 2017 году перешел в Гент из Динамо Киев. 191-сантиметровый форвард идеально соответствует требованиям Лацио и выступает в лиге, за которой пристально следит спортивный директор клуба Ильи Таре", — пишет издание.

Еще одна кандидатура, которая рассматривается – Фернандо Льоренте. Он точно высокий, но и точно немолодой. Проблема в том, что 34-летний испанец хочет получить контракт на три года, а его агент просит 4 млн евро комисионных за трансфер.

Также в списке фигурируют Пьетро Пеллегри (Монако заявило, что форвард не продается), Мбвана Самата из Генка (но он не очень высокий и не очень молодой) и другие.

Яремчук ударно начал нынешний сезон, забив пять голов в пяти играх за Гент во всех турнирах.