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Защитник Челси Зума: Мы заслуживали большего, даже в серии пенальти

Защитник Челси Зума: Мы заслуживали большего, даже в серии пенальти
00:55 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник лондонского Челси Курт Зума прокомментировал поединок за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля.

"Синие" не смогли увезти из Стамбула трофей Суперкубка УЕФА, но Курт Зума видит много положительного во вчерашней игре команды с "Ливерпулем".

"Нам не повезло, – говорит 24-летний франнцуз. – Мы заслуживали большего, даже в серии пенальти. Мы можем гордиться тем, что провели очень хороший матч против сильной команды. Мы не испытывали страха. Мы очень сильно осложнили им жизнь, и, думаю, мы должны были побеждать. Конечно, мы немного расстроены тем, что не завоевали трофей, но мы можем сохранить те положительные моменты, которые у нас были".

"Мы можем извлечь много позитивных моментов, особенно после поражения, которое мы потерпели в выходные. У нас топ-команда с топ-игроками, и мы продемонстрировали это. Парни полностью выкладывались на протяжении всех 120-ти минут. Мы все были сосредоточены и сделали свою работу, поэтому мы можем гордиться этим".

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Курт Зума.
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