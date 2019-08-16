Спортдир ПСЖ: Неймар сделал ошибку

Новости спорта:Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал о ситуации с возможным уходом форварда Неймара в другой клуб этим летом.

Функционер сообщил, что слухи об отстранении 27-летнего бразильца от тренировок являются ложными, поскольку Неймар занимается индивидуально из-за недавнего повреждения.

"Информация, что Неймар отстранен от тренировок с командой - это ложь. Он восстанавливается от травмы, поэтому тренируется по индивидуальной программе. Он игрок ПСЖ, у него есть контракт с клубом на три года, не стоит об этом забывать.

Если говорить о реакции фанатов на него, то Неймар сделал ошибку. Я не был с ним знаком раньше, но я узнаю его, как личность. И я искренне думаю, что он хороший парень. Он является невероятным футболистом. Как уже известно, клуб ведет переговоры по его будущему, но никакого продвижения в этом вопросе нет", - приводит слова Леонардо RMC Sport.

Напомним, ранее фанаты ПСЖ акцию против Неймара, после чего из фирменного магазина парижан пропали все товары с изображением бразильца.