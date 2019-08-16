Скачать
Пятница, 16.08.2019
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Мариуполь вылетел из Лиги Европы, разгромно уступив АЗ
Мариуполь вылетел из Лиги Европы, разгромно уступив АЗ
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA

Спортдир ПСЖ: Неймар сделал ошибку

Спортдир ПСЖ: Неймар сделал ошибку
01:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал о ситуации с возможным уходом форварда Неймара в другой клуб этим летом.

Функционер сообщил, что слухи об отстранении 27-летнего бразильца от тренировок являются ложными, поскольку Неймар занимается индивидуально из-за недавнего повреждения.

"Информация, что Неймар отстранен от тренировок с командой - это ложь. Он восстанавливается от травмы, поэтому тренируется по индивидуальной программе. Он игрок ПСЖ, у него есть контракт с клубом на три года, не стоит об этом забывать.

Если говорить о реакции фанатов на него, то Неймар сделал ошибку. Я не был с ним знаком раньше, но я узнаю его, как личность. И я искренне думаю, что он хороший парень. Он является невероятным футболистом. Как уже известно, клуб ведет переговоры по его будущему, но никакого продвижения в этом вопросе нет", - приводит слова Леонардо RMC Sport.

Напомним, ранее фанаты ПСЖ акцию против Неймара, после чего из фирменного магазина парижан пропали все товары с изображением бразильца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леонардо, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
02 Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
03 Адриан: Переход в Ливерпуль - это лучшее мое решение в жизни
04 Заря - ЦСКА София: стартовые составы команд на ответный матч ЛЕ
05 Фалькао выразил желание покинуть Монако ради перехода в Галатасарай
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь