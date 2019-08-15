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Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы

Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
21:57 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер ФК Заря

Новости спорта:Заря сыграла ответный поединок квалификации Лиги Европы против ЦСКА София.

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" принимала софийский ЦСКА. Матч прошел в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершился со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.

«Заря» - ЦСКА (София) – 1:0

Гол: Русин 89 (1:0)

Заря: Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Абу (Чеберко 4), Михайличенко – Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Леднев 46), Хомченовский – Русин, Будковский (Кабаев 90+3)

ЦСКА: Черняускас – Турицов, Альбентоса, Томас, Занев, Джеферсон (Уатт 87) – Бикель, Малинов (Фаббрини 82), Родригеш, Эвандро (Митков 56) – Соу

Удаления: Турицов 22, Русин 90

Единственный гол в поединке уже под занавес поединка забил арендованный у Динамо Киев форвард Назарий Русин.

Первая встреча, состоявшаяся в Болгарии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышла "Заря".

В следующем раунде Лиги Европы Заря вероятнее всего сыграет против испанского Эспаньола.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ФК ЦСКА (София).
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