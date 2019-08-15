Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" принимала софийский ЦСКА. Матч прошел в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершился со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.
«Заря» - ЦСКА (София) – 1:0
Гол: Русин 89 (1:0)
Заря: Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Абу (Чеберко 4), Михайличенко – Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Леднев 46), Хомченовский – Русин, Будковский (Кабаев 90+3)
ЦСКА: Черняускас – Турицов, Альбентоса, Томас, Занев, Джеферсон (Уатт 87) – Бикель, Малинов (Фаббрини 82), Родригеш, Эвандро (Митков 56) – Соу
Удаления: Турицов 22, Русин 90
Единственный гол в поединке уже под занавес поединка забил арендованный у Динамо Киев форвард Назарий Русин.
Первая встреча, состоявшаяся в Болгарии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышла "Заря".
В следующем раунде Лиги Европы Заря вероятнее всего сыграет против испанского Эспаньола.